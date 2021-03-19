Волгоград, , 11:01 — REGNUM Волгоградский футбольный клуб «Ротор» отправил в отставку главного тренера Александра Хацкевича. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение освободить белорусского специалиста от занимаемой должности, чтобы «набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон».

«Решение принято без эмоций, взвешенно», — заявил гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

Напомним, Хацкевич стал главным тренером «Ротора» в конце 2019 года. Под его руководством команда вернулась в премьер-лигу спустя 16 лет. В сезоне 2020/21 «Ротор» занимает 13-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта «Ротор» проиграл «Ростову» на своём поле со счётом 0:4.

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