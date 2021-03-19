Токио, , 11:11 — REGNUM Критика японско-американских отношений со стороны Китая неприемлема. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил 19 марта на регулярной пресс-конференции, отвечая на заявление представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Като, комментируя слова Чжао по просьбе журналистов, отметил, что Токио известны высказывания китайской стороны. На каждое отдельное высказывание японская сторона реагировать не хочет.

«Но японское правительство считает их совершенно неприемлемыми», — подчеркнул Като.

Ранее Чжао назвал Японию «вассальным государством США», когда комментировал прошедшие в Токио переговоры Японии и США в формате «два плюс два». Като добавил, что Китаю направлен ответ на эти высказывания по дипломатическим каналам.