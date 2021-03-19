Алма-Ата, Казахстан, , 11:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал обращение по случаю открытия памятника писателю, литературоведу Герольду Бельгеру, сообщает 19 марта агентство «Казинформ».

Обращение главы государства зачитал государственный секретарь Крымбек Кушербаев. Токаев назвал открытие памятника знаковым событием в истории казахской духовности.

Президент отметил, что Бельгер внес особый вклад в развитие литературы и культуры Казахстана. «Он создал золотой мост между казахстанско-германскими культурами, много сделал для популяризации Абая в Германии», — говорится в обращении.

Герольд Бельгер родился 28 октября 1934 года в Энгельсе Саратовской области. Известен переводами казахской литературы на русский язык. Автор романов и повестей, посвященных судьбе российских немцев. Скончался 7 февраля 2015 года в Алма-Ате.