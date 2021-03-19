Москва, 19 марта, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Наиболее популярной формой платежей остаётся оплата наличными деньгами. Такой способ выбирает большинство жителей России (89%), приводит данные Фонд «Общественное мнение».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Снятие наличных

Банковской картой в кассе или банкомате расплачиваются 72%. Через онлайн-банк на компьютере или в мобильном приложении оплачивают покупки и услуги 52%, на сайтах магазинов или компаний, предоставляющих услуги — 34% опрошенных.

Смартфоном или «умными» часами в кассе или банкомате при оплате пользуются 28%. С помощью работника в отделении банка проводят платежи 23%. Наименее популярный способ — оплата через платёжные сервисы социальных сетей (12%).

Опрос проведен 16−18 февраля 2021 года среди более 900 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается рост покупок, оплаченных с помощью телефона.

Читайте также: Оплата за покупки с помощью телефона в России становится популярней