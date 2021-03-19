Химки, Московская область, , 10:59 — REGNUM В одном из девятиэтажных домов в Химках произошёл взрыв, сообщил 19 марта источник в экстренных службах.

«В доме по улице Зеленой в Химках произошел взрыв на восьмом этаже», — сообщает телеграм-канал Mash.

По некоторым данным, обрушились межкомнатные перегородки. Под завалами могут находиться двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ставропольском крае произошел взрыв газа в многоквартирном доме в поселке Рыздвяный. В результате происшествия пострадал один человек. В ликвидации последствий происшествия принимали участие 25 человек, применялось девять единиц техники.

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