Москва, , 11:04 — REGNUM Советский и российский актер Виктор Конашенков ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба Московского Художественного Академического театра (МХАТ) им. М. Горького.

«Сегодня коллектив МХАТ им. М. Горького понес тяжелую утрату — на 69 году жизни ушел из жизни актер Виктор Иванович Конашенков», — говорится в сообщении.

При этом о причинах смерти артиста не сообщается и уточняется, что прощание с покойным состоится 19 марта в Акуловском храме Покрова Пресвятой Богородицы Одинцовский района.

Отметим, Виктор Конашенков родился в 1953 году в Чите и окончил ГИТИС в 1976 году, после чего пришел в Волгоградский драматический театр имени М. Горького, в котором проработал десять лет. После этого переехал в Москву, где играл в таких театрах, как «Сопричастность», «Мир искусства», МХАТ им. Горького (Лоренцо в «Ромео и Джульетте», Афраний в «Мастере и Маргарите», Степан в «Униженных и оскорбленных»). Также снимался в кино и сыграл роли в таких фильмах, как «Моя любовь на третьем курсе» (1976), «Зона» (2005), сериал «Неотложка-2» (с 2005), «Карамболь» (2006), «Срочно в номер» (2006) и т.д.