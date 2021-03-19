Сеул, , 11:02 — REGNUM Южнокорейский спутник наблюдения за поверхностью Земли весом 500 кг будет запущен 20 марта с помощью российской ракеты «Союз 2.1а» с космодрома Байконур. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта и министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

По их словам, после выхода на заданную орбиту спутник выйдет на связь с космическим центром на норвежском архипелаге Шпицберген.

Известно, что спутник, оснащенный системой датчиков изображений, будет находиться на околоземной орбите (497,8 км) на протяжении четырёх лет.

Ожидается, что он начнёт предоставлять высокоточные изображения Земли с октября 2021 года.

Напомним, что правительство Южной Кореи инвестировала в данный проект 157,9 млрд вон (~$139,6 млн).