Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году продолжился рост преступности, существенный подъем которой был отмечен в обоих регионах и в 2020 году.

СИЗО «Кресты 2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил Петростат, в январе-феврале 2021 года в Петербурге зарегистрировано 10,1 тыс. преступлений, в Ленобласти — 3,9 тысячи, что больше, чем в январе-феврале 2020 года, соответственно, на 28,6% и 3,3%.

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«Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в городе на 39,2%, в области — на 9,3%», — отметили в статистическом ведомстве.

За первые два месяца 2021 года в Петербурге было выявлено 3,1 тыс. лиц, совершивших преступления, что больше, чем в январе-феврале 2020 года на 11,0%. В Ленобласти выявлено 1,3 тысячи таких лиц, что меньше чем в январе-феврале 2020 года на 6,2%.

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