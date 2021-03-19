Санкт-Петербург, 19 марта, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2021 году продолжился рост преступности, существенный подъем которой был отмечен в обоих регионах и в 2020 году.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты 2»

Как сообщил Петростат, в январе — феврале 2021 года в Петербурге зарегистрировано 10,1 тыс. преступлений, в Ленобласти — 3,9 тысячи, что больше, чем в январе — феврале 2020 года, соответственно, на 28,6% и 3,3%.

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«Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в городе на 39,2%, в области — на 9,3%», — отметили в статистическом ведомстве.

За первые два месяца 2021 года в Петербурге было выявлено 3,1 тыс. лиц, совершивших преступления, что больше, чем в январе — феврале 2020 года, на 11,0%. В Ленобласти выявлено 1,3 тысячи таких лиц, что меньше, чем в январе — феврале 2020 года, на 6,2%.