Москва, , 10:54 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее сроки погашения льготных инвестиционных кредитов для аграриев, сообщает 19 марта пресс-служба правительства России.

Условия погашения смягчат для аграриев, которые понесли в 2020 году убытки из-за африканской чумы свиней или высокопатогенного птичьего гриппа. Инвестиционные льготные кредиты аграрии получают на развитие животноводства по льготной ставке до 5%.

Также продлеваются кредиты могут заёмщики, получившие средства на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, уточнили в пресс-службе.

При этом общий срок кредитования с учётом продления не должен превышать 12 лет.