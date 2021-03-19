Иркутск, , 10:53 — REGNUM Обстановка на Байкале меняется стремительно: процесс разрушения льда вступает в активную фазу, новые трещины и разрывы образуются каждый день. Как сообщает 19 марта 2021 года ГУ МЧС по Иркутской области, в дальнейшем этот процесс будет только шириться.

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Талая байкальская вода меняет структуру льда, он становится рыхлым и опасным. Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более пяти сантиметров. Вдоль берега есть проталины.

В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 25 до 40 см. Местами лёд напитан талой водой, наблюдаются многочисленные трещины шириной до полутора метров с выходом воды.

Как сообщало ИА REGNUM, к раннему разрушению льда на Байкале привело резкое потепление.

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