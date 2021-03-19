Москва, , 10:52 — REGNUM На наших глазах в России затеяна реформа обратной связи, считает профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 19 марта, комментируя информацию о том, что в структуре аппарата правительства РФ создается новое управление экспертизы и планирования. Как предположили СМИ, планируется перестройка схемы работы правительства с общественностью, экспертами, отраслевыми организациями и законодателями.

«Правительство решило перед принятием различных решений начать советоваться с экспертами по-настоящему, всерьёз. Что случилось? Vox populi услышан? Не знаю, что побудило Белый Дом вспомнить старинное «Vox populi — vox Dei», хотя в данном случае это надо бы переделать в «Vox expertus — vox Dei». Но Бог с ней, с лингвистикой. Важно то, что это отличная новость. Если, конечно, это все затеяно не для галочки», — отметил Коган.

Однако он подчеркнул, что важно выяснить, кто будет экспертами.

«В любом случае будем надеяться, что теперь все решения правительства будут более продуманными и разумными. Хотя риск, конечно, есть. Иногда у экспертов имеется добрая манера — утонуть в многовариантности и заблудиться в поисках истины. Впрочем, это уже издержки. Главное, что новость действительно весьма приятная и, главное, неожиданно приятная», — добавил профессор.