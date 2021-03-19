Пекин, , 10:51 — REGNUM Китай сделал представление британской вещательной корпорации BBC за репортажи о «принудительном труде» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и «подавлении свободы слова» в КНР. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китайской Народной Республики.

«МИД Китая сделал серьезное представление представительству BBC в Пекине за видеорепортажи о так называемом принудительном труде в Синьцзяне», — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что китайские власти делают представление британской вещательной корпорации уже не в первый раз, однако руководство BBC не только не исправило ошибки, но стало «совершать их с еще большим рвением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. По его словам, китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 года, а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.

Глава МИД БританииДоминик Раабна 46-й сессии Совета ООН по правам человека обвинил власти КНР в нарушениях прав человека по отношению к уйгурам в Синьцзяне.

Читайте также: Китай выразил протест Британии из-за обвинений в нарушении прав уйгуров