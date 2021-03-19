Казань, , 11:12 — REGNUM В Татарии за два месяца текущего года произошло 61 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых четыре ребенка погибли и 63 получили травмы. Большинство детей-участников ДТП — пассажиры. С начала года зарегистрировано 34 аварии, в которых 4 несовершеннолетних пассажира погибли и 34 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по РТ.

Сотрудниками Госавтоинспекции до 30 марта будут проводиться профилактические мероприятия «Весенние каникулы». Автоинспекторы усилят работу по предупреждению ДТП с участием детей, а также контроль по их перевозке в автотранспорте.

Информация о детях, нарушающих правила дорожного движения, будет передаваться в образовательные учреждения, которые они посещают.

ИА REGNUM ранее сообщало, 24 декабря 2020 года в Казани бывший 26-летний сотрудник следственного управления, находясь за рулем автомобиля KIA в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем такси, в котором находилась 17-летняя девушка. Пассажирка такси получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась через несколько часов в больнице.

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