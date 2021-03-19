Москва, , 10:49 — REGNUM В РФ возобновляемая энергетика, к сожалению, не очень конкурентоспособна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил бизнесмен, правозащитник, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи, комментируя информацию о том, что РФ решили выделять меньше денег на поддержку «зеленой» энергетики.

«В РФ возобновляемая энергетика, к сожалению, не очень конкурентоспособна. И здесь показателен опыт Европы, где она фактически дотируется за счет различных программ. Я считаю, что России необходимо сосредоточиться на том, чтобы снизить стоимость электроэнергии, вырабатываемой за счет ВИЭ, — сказал Хуруджи. — А с точки зрения экологии, вопрос о ВИЭ является спорным, так как многие виды установок требуют последующей утилизации, которая, если посчитать, наносит не меньший вред. Поэтому я считаю, что путь России — сосредоточиться на инжиниринге и на умении зарабатывать на этой теме, осторожно внедряя ее в тех регионах, где фактически нет сетей, и в этих удаленных районах использовать те или иные виды ВИЭ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского НИУ ВШЭ Сергей Сиваев заявил, что альтернативная энергетика будет завоевывать все большую долю рынка в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Альтернативной энергетике в РФ предсказали большое будущее