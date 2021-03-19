Пермь, , 10:49 — REGNUM Начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев отправлен в отставку. Президент РФ Владимир Путин 18 марта подписал указ об освобождении от должности, сообщает URA.RU.

Стоит отметить, что на сайте kremlin.ru документ не опубликован. На сайте ГУ МЧС по региону Бабинцев до сих пор значится как глава ведомства.

Добавим, уроженец Кизела Андрей Бабинцев возглавил ГУ МЧС по Пермскому краю в июне 2018 года. До этого занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС по Кировской области. В 2020 году Бабинцеву было присвоено звание генерал-майора