Челябинск, , 10:47 — REGNUM В Челябинской области муниципалитеты получат деньги, которые поступают от самозанятых граждан в виде налогов. Об этом объявил губернатор Алексей Текслер.

Сейчас эти деньги зачисляются в региональный бюджет. Ранее глава Южного Урала предлагал на федеральном уровне обеспечить поступление налогов от самозанятых в местные бюджеты.

В Челябинской области на 1 марта насчитывалось 40 тыс. самозанятых. Глава области надеется на то, что передача денег от их налогов муниципалитетам простимулирует руководителей территорий уделять развитию самозанятости бо́льше внимания. «Это также важно и для выполнения задачи по восстановлению занятости», — добавил губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин разгромил идею о зачислении налога на самозанятых в муниципалитеты