Киев, 19 марта 2021, 10:48 — REGNUM В посольстве США на Украине убеждены, что телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским обязательно состоится. Об этом сказано в официальном ответе представительства, опубликованном 18 марта в издании «Европейская правда».
Пресс-секретарь посольства также отметил, что США уделяют много внимания Украины, он напомнил о том, как ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также о недавних переговорах между министрами обороны США и Украины.
Напомним, ранее в комитете по иностранным делам Сената США предложили назначить нового спецпредставителя Вашингтона на Украине.
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