Киев, , 10:48 — REGNUM В посольстве США на Украине убеждены, что телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским обязательно состоится. Об этом сказано в официальном ответе представительства, опубликованном 18 марта в издании «Европейская правда».

«Этот звонок состоится. Мы убеждены в этом», — цитируют журналисты издания слова спикера посольства Даниэля Лангенкампа.

Пресс-секретарь посольства также отметил, что США уделяют много внимания Украины, он напомнил о том, как ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также о недавних переговорах между министрами обороны США и Украины.

«Украина для нас — партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований и не имеем каких-либо предпосылок для ведения диалога», — заверили в посольстве США.

Напомним, ранее в комитете по иностранным делам Сената США предложили назначить нового спецпредставителя Вашингтона на Украине.

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