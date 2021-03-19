Барнаул, , 10:47 — REGNUM На территории Алтайского края с 21 марта отменяется режим самоизоляции, ранее введенный из-за пандемии коронавируса, для людей в возрасте старше 65 лет. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Уточняется, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в соответствующий указ от 31 марта 2020 года.

«Отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями… Изменения вступают в силу 21 марта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Алтайском крае полностью снимаются ограничения на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, которые ранее в период с 23:00 до 06:00 были запрещены.

Отметим, за весь период пандемии на территории Алтайского края было выявлено в общей сложности 45 855 носителей коронавируса.