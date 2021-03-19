Лондон, 19 марта, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Land Rover начал дорожные испытания своего популярного кроссовера Range Rover пятого поколения. Снимки с автомобилем размещены на сайте издания MOTORAUTHORITY.

MOTORAUTHORITY Кроссовер Range Rover пятого поколения

Где конкретно проходят испытания будущей новинки, журналисты издания не сообщают.

Пятое поколение Range Rover будет собрано на совершенно новой платформе MLA. Данная «тележка» создавалась не только под классические двигатели внутреннего сгорания (ДВС), но и под гибридные силовые агрегаты, а также под полностью электрические моторы.

Ожидается, что версия PHEV (подключаемый гибрид) будет комплектоваться сразу двумя электромоторами. При этом нынешнее поколение вседорожника имеет только один электродвигатель.

Ранее тюнинговая компания Chieftain Extreme представила 700-сильный рестомод, построенный на базе двухдверного вседорожника Range Rover Classic. Машина получила независимую подвеску и тормоза от AP Racing.

Читайте также: В Болгарии представили новый дизайн для салона Range Rover