Москва, , 10:44 — REGNUM В долгосрочном плане альтернативная энергетика будет завоевывать все большую долю рынка в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил профессор Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского НИУ ВШЭ Сергей Сиваев. Так он прокомментировал информацию о сокращении объема средств, выделяемых в РФ на поддержку альтернативной энергетики.

«Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в среднесрочном плане больше политическая задача, чем экономическая. К тому же на сегодня ВИЭ объективно дороже традиционной углеродной энергетики за исключением отдельных территорий. Так что серьезных лоббистов у ВИЭ не нашлось, — сказал Сиваев. — В долгосрочном плане альтернативная энергетика будет завоевывать все большую долю рынка и в России. В конечном счете она будет конкурентоспособна и по цене. Для этого нужны серьезные инновации, в частности в аккумулировании энергии. Важно, чтобы именно на таких инновационных направлениях деятельности сохранялась государственная поддержка. В принципе, выделяемых сегодня ресурсов на поддержку инноваций должно хватать. Вопрос только в том, насколько эффективно будут расходоваться эти ресурсы».

Как пояснил Сиваев, в России в зонах централизованного энергоснабжения потенциал ВИЭ (в частности солнца и ветра) в настоящее время достаточно ограничен.

«Иное дело зоны децентрализованного энергоснабжения. Это территории Севера, Сибири и Дальнего Востока с низкой плотностью населения. Это две трети территории страны, и только 5 млн жителей. Там сегодня дизельная электроэнергетика в разы, а то и на порядок дороже, чем в остальной России. Для освоения этих территорий, для закрепления там людей, развития бизнесов альтернативная энергетика может иметь колоссальное значение», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Виталий Казаков заявил, что в РФ экономические предпосылки для развития альтернативной энергетики менее сильны, чем в ряде других стран.