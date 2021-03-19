Магас, , 10:44 — REGNUM В Ингушетии суд вынес приговор бандиту, совершившему разбойное нападение на сотрудника почтовой связи. Ранившему женщину-почтальону из-за денег 23-летнему местному жителю назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили 19 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, нападение на сотрудницу почты было совершено 8 декабря 2020 года в городе Назрани. Злоумышленник нанес женщине несколько ударов в область предплечья и порезал ей пальцы обеих рук ножом. После того, как раненая женщина перестала сопротивляться, он похитил сумку, в которой находилось более 110 тыс. рублей, в том числе 51 тыс. рублей полагающихся для выплат пенсий пенсионерам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Злоумышленника задержали через несколько дней и поместили под стражу.