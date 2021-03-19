Москва, , 10:43 — REGNUM Риск введения кардинальных санкций против государственного долга России можно оценить как умеренный. Об этом 19 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Так он прокомментировал обещание российского министерства финансов найти решение в случае введения санкций против госдолга РФ.

«Но риск введения кардинальных санкций против государственного долга России на текущем этапе, даже с учетом открытой конфронтации со стороны США, можно оценить как умеренный, — сказал Сокольщик. — Наиболее вероятно дальнейшее ужесточение санкций против российских частных лиц, организаций средней руки, предприятий оборонки. Для подобного расклада есть объективные основания. Даже при всей враждебности Конгресс не одобрил проект «драконовских» санкций (DASKA) против России. Это говорит о том, что США, хотя и размахивают санкционной шашкой, но все-таки адекватно взвешивают возможные издержки для себя».

Другой важный момент, по словам Сокольщика, касается объединения санкционных усилий США и Европы, в том числе Великобритании, против России.

«При этом общей почвой для сближения американцев и европейцев здесь могут стать идеологические мотивы — ценности, продвижение идей демократии, прав человека», — сказал Сокольщик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если США введут санкции против государственного долга России, то это будет краткосрочным ударом по ее экономике.

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