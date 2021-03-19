* ИГ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 10:49 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор Рамзану Ахъядову, обвиняемому в террористических преступлениях, в том числе мобилизации людей в интересах террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Судом установлено, что подсудимый в период с ноября по декабрь 2013 года в сирийском городе Атма принимал участие в незаконном вооруженном формировании. В июне 2015 году в турецкой Анталье он склонял своего знакомого к созданию ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Чечне.

В содеянном Ахъядов не сознался. По решению суда он проведёт семь лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.