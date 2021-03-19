Джакарта, , 10:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо хочет, чтобы кризис в Мьянме обсудили на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Kompas.

«Я проведу переговоры с султаном Брунея, председателям АСЕАН, чтобы провести саммит для обсуждения кризиса в Мьянме», — заявил президент Индонезии.

От имени всего индонезийского народа Джоко Видодо выразил глубокое сожаление и сочувствие жертвам и семьям жертв насилия в Мьянме. Глава государства призвал немедленно прекратить применение силы в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Панаме, Гондурасе, Коста-Рике и Никарагуа согласился сотрудничать с мэром индонезийского города Богор, чтобы стимулировать увеличение экспорта индонезийской продукции.

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