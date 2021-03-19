Алма-Ата, Казахстан, , 10:41 — REGNUM Количество сообщений о заминированных школах в Алма-Ате увеличилось до 34. Об этом 19 марта заявил официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.

По его словам, правоохранительные органы проверили уже 18 школ. Взрывные устройства не были обнаружены. Полиция начала досудебное расследование по ст. 273 УК Казахстана («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Ранее в департаменте полиции Алма-Аты сообщили, что на электронную почту 12 школ города пришло сообщение о минировании. Злоумышленники требовали перечислить деньги на счет.

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