Оренбург, , 10:41 — REGNUM В Оренбурге трёх 14-летних подростков, которые повредили памятник Юрию Гагарину, поставили на учет органов профилактики, сообщает пресс-службе мэрии.

С детьми будет организована профилактическая работа, в частности, чиновники нанесут визиты по месту жительства, установят контроль за успеваемостью и занятостью, организуют консультации и сопровождение специалистов медицинских организации. Подростков вместе с родителями пригласят на ближайшее заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. К подросткам будут применены меры правового воздействия в соответствии с законодательством.

Факт вандализма намерены рассмотреть на координационном заседании городской комиссии с выработкой конкретных профилактических мер, направленных на занятость детей во внеурочное время, на проведение дополнительных уроков и классных часов по изучению уголовного и административного законодательства, связанного с порчей государственного имущества и осквернением памятников и иных мер, связанных с предупреждением детской преступности.

«Подобные случаи рассматриваются специалистами различных ведомств по работе с несовершеннолетними с разных сторон. К сожалению, возраст «круши — ломай» приходится, в основном, на подростковые годы, и подобный вандализм — это своего рода попытка быть услышанным», — сказала начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Матулло.

Она отметила, что в таких случаях необходима и консультация психолога — чтобы разобраться в произошедшем, необходимо более тщательно и детально изучить причины и условия, которые могли подтолкнуть подростков к совершенным действиям.

Напомним, 15 марта возле культурного комплекса «Национальная деревня» в Оренбурге был поврежден памятник первому космонавту мира. Действия вандалов попали под объектив видеокамеры. Оказалось, что постамент повредили подростки. Они использовали молоток. В результате часть гранитных плит была разрушена.