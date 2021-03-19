Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Будущему главному редактору молодежного модного журнала Teen Vogue Алекси МакКэммонд пришлось отказаться от престижной должности, после того как ей припомнили оскорбительные заявления, сделанная в социальных сетях во время ее учебы в университете, сообщает 18 марта New York Post.

До этого инцидента 27-летняя Маккаммонд считалась восходящей звездой. Так, она освещала президентскую кампанию Джо Байдена в прошлом году для Axios. В 2019 году Национальная ассоциация черных журналистов назвала ее начинающим журналистом года.

Но вскоре после того, как в издательстве Conde Nast объявили о своем намерении взять ее на пост главного редактора Teen Vogue, на поверхность снова всплыли удаленные сообщения в Twitter, которые она сделала десять лет назад, учась в Чикагском университете. В минувшие выходные более 20 сотрудников Teen Vogue разослали письмо главному контент-директору Conde Nast Анне Винтур и генеральному директору Роджеру Линчу, в которых выразили свое недовольство.

«Мои прошлые твиты затмили работу, которую я проделала с тех пор, чтобы рассказать о людях и проблемах, которые для меня небезразличны», — заявила Маккаммонд, подтвердив, что она уходит в отставку.

При этом наличие этих сообщений, сделанных Маккаммонд, когда ей было всего 17 лет, не было секретом. Журналистка уже приносила извинения за них в 2019 году.