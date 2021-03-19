Абакан, , 10:41 — REGNUM В Хакасии зарегистрировано слабое сейсмособытие, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по республике, ссылаясь на данные Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Сейсмособытие магнитудой 3,3 зарегистрировано 19 марта в 12:05 по местному времени в Ширинском районе Хакасии. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена.

Эпицентр землетрясения находился в 7 км севернее населённого пункта Джерим Ширинского района.

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