Москва, , 10:40 — REGNUM Ослабление позиций США в мире, а также системный внутриполитический кризис побуждают американцев к резким и агрессивным действиям на мировой арене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

«Ослабление позиций США в мире, а также системный внутриполитический кризис побуждают американцев к резким и агрессивным действиям на мировой арене. Чего только стоит недавний выпад американского лидера в сторону России, когда он обвинил российского президента в преступлениях. В последние годы одним из излюбленных для США механизмов силового воздействия на неугодные страны стало санкционное давление, — сказал Сокольщик. — При этом санкции вполне можно рассматривать как инструмент принуждения и вмешательства США во внутриполитические процессы суверенных стран, в данном случае России. Сейчас США являются самым активным инициатором санкций в мире».

Что касается перспектив санкционной политики США, то, как полагает эксперт, при любом раскладе политических сил у власти в Штатах давление в отношении России в обозримой перспективе точно продолжится.

«Политика санкций останется или на прежнем уровне активности, или усилится — свет в конце туннеля пока не видно», — сказал Сокольщик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минфин РФ пообещал найти решение, если будут введены санкции в отношении российского государственного долга.