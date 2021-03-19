Брянск, , 11:13 — REGNUM Самолёт Embraer из Анкары приземлился в аэропорту Брянска 18 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

По данным паблика «Международный аэропорт «Брянск», борт принадлежит министерству здравоохранения Турции. Самолёт уже прилетал в регион в январе 2020 года, когда при взрыве на заводе в Орловской области пострадали и погибли граждане Турции.

Официальной информации о цели прилёта не поступало. Некоторые пользователи предполагают, что самолёт прилетел за турецким пациентом, который находится в ковидном госпитале в Унече.

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