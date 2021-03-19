Пий-Хемский район, Тува, , 10:39 — REGNUM Спустя семь суток поиска нашёлся заблудившийся в тайге на территории Пий-Хемского района Тувы 20-летний местный житель. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Крепкий парень! Семь дней не ел, обморозил ногу, но сам смог выйти на чабанскую стоянку в местечке Могой Пий-Хемского района. Оттуда позвонил на 112 и сообщил о своём местонахождении», — написал он.

В настоящее время его везут в республиканскую больницу №1. В связи с этим глава призвал жителей проявлять осторожность и не переоценивать свои силы.

Как сообщалоИА REGNUM, молодой человек 13 марта выехал на лошади из села Аржаан в село Ээрбек Кызылского района и пропал. В тайге он сумел позвонить на номер 112, однако своего точного местонахождения определить не смог.

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