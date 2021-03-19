Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина являются лишь «обзывательством».

"Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех», — цитирует его Fox News.

Помпео уточнил, что под реальными делами он имеет в виду санкции против «Северного потока — 2», а также поставки оружия Украине.

Вместе с тем на вопрос, считает ли он главу российского государства «убийцей», Помпео заявил, что прошлая служба Путина в КГБ «говорит сама за себя».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).

В ответ на оскорбления американского лидера Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России уточнил, что в истеблишменте Соединённых Штатов много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.

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