Тбилиси, , 10:41 — REGNUM Представители правящей партии «Грузинская мечта» повели себя «безответственно» на переговорах с лидерами оппозиции по выходу из политического кризиса, из-за чего переговоры были сорваны. Об этом, как передаёт 19 марта агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил журналистам лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе.

Он прокомментировал 9-часовые переговоры между властями и оппозицией при посредничестве председателя Евросовета Кристиана Даниэльсона, которые закончились ночью 19 марта.

«Это — чрезвычайно безответственные, антигосударственные действия, которые вредят стране и её западному курсу. Это — путь к прошлому и болоту. Большего падения, потрясений наша страна не выдержит! Мы остановим это падение», — сказал Хазарадзе.

Ранее Даниэльсон, который прибыл с Тбилиси 12 марта, сообщил, что он больше не будет участвовать в переговорах и возвращается в Брюссель.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии и оппозиция не достигли соглашения по выходу из кризиса