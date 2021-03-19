Самара, , 10:39 — REGNUM Сотрудники инфекционных госпиталей и скорой помощи Самарской области по решению главы региона Дмитрия Азарова получили дополнительные единовременные региональные выплаты. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен 18 марта на заседании в областном министерстве здравоохранения. Дополнительные выплаты некоторым медикам и другим сотрудникам медорганизаций, которые оказывают помощь лицам с коронавирусом и лечат пациентов с COVID-19 были установлены по решению Азарова 10 марта 2021 года.

Отмечается, что данные выплаты производились из средств областного бюджета, их получили порядка девяти тысяч человек. Оплата начислялась из расчета фактически отработанного времени.

«Размер выплат составил для врачей службы скорой медпомощи, инфекционных госпиталей — 10 000 рублей, среднему медицинскому персоналу «скорой» и госпиталей — 7000 рублей, младшему медицинскому персоналу службы экстренной медпомощи и госпиталей, а также водителям «скорой» — 4000 рублей», сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 марта в регионе было выявлено 219 носителей коронавируса.