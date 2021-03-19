Москва, , 10:38 — REGNUM Правительство РФ должно разработать план по укреплению перспективных сельских образований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский, комментируя перспективы программы льготной ипотеки в сельской местности.

«Нужен глубокий анализ территорий. Сельские территории разные. Есть перспективные образования, где люди работают, есть образовательная инфраструктура, существует запрос на обновление жилищных условий, — сказал Котровский. — Важно понимать, что речь идёт о точечном строительстве индивидуального дома или его покупке в ипотеку. Если дом стоит 2 млн рублей, то нужен первоначальный взнос не менее 300 тыс. рублей. Сколько таких семей? Далее, готовы ли банки кредитовать такие сделки? Что будет являться залогом по таким сделкам? Хочу отметить, что сам по себе подход без обновления и строительства новых инженерных сетей, газа, канализации, дорог, социальных объектов не удержит людей в их новых домах».

Как подчеркнул Котровский, если государство задумалось о том, как поддержать село и куда потратить субсидию, то лучше разработать план по укреплению перспективных сельских образований, предлагая семьям переезжать и покупать в ипотеку новый дом там, где создаются все необходимые условия для комфортной жизни.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ обсуждают критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года.

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