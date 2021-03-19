Чебоксары, , 10:36 — REGNUM 11-летний мальчик в Чувашии, который выпал с 25-го этажа, находится в тяжёлом состоянии, но в сознании. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ребёнок находится в Республиканской детской клинической больнице. 18 марта ему сделали операцию, в настоящее время его состояние также оценивается как тяжёлое, он остаётся «в реанимационном отделении, в сознании».

«Врачи продолжают бороться за жизнь ребёнка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло утром 18 марта в Новочебоксарске: 11-летний школьник упал с крыши 25-этажного здания на припаркованную «Газель», что смягчило последствия. Глава Чувашии Олег Николаев оценил происшествие как «чрезвычайная ситуация», поручив наладить межведомственное взаимодействие для предотвращения подобных ЧП.

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