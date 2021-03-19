Новоуральск, Свердловская область, , 10:41 — REGNUM Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями нагрянули в мэрию Новоуральска (Свердловская область). Информацию о начавшейся проверке подтвердил журналистам глава закрытого города Владимир Цветов.

Цветов уточнил, что результаты проверки будут уже в ближайшие дни. Силовики проявили внимание к мэрии по факту обращения в правоохранительные органы экс-милиционера К.

«Я глава города, и чтобы плевать в меня, нужны веские основания», — сказал мэр «ЕАН»

В мэрии уже подали ответное заявление на К. в полицию с жалобой на оскорбление и клевету.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в мэрии Среднеуральска (Свердловская область) прошли обыски.

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