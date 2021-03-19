Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX подписали соглашение о расширении сотрудничества для предотвращения столкновений космических аппаратов. Об этом говорится в заявлении на сайте NASA.

Новая договорённость означает более глубокий уровень координации, сотрудничества и обмена информацией между NASA и SpaceX. Документ определяет условия, ответственность и действия для обеспечения безопасности полетов.

Соглашение главным образом направлено на недопущение сближений или столкновений космических аппаратов NASA и спутников орбитальной сети Starlink. Эта орбитальная сеть предназначена для обеспечения интернет-соединений посредством размещения в околоземном пространстве 11 тыс. малых спутников. Весной 2019 года на орбиту запустили первые 60 из них.

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