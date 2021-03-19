Москва, , 10:36 — REGNUM Льготная ипотека, несомненно, будет стимулом для строительства домов в российских селах, но весь вопрос в том, будет ли этого достаточно для развития данных территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов. Так он прокомментировал позицию Минфина РФ о необходимости развивать льготную ипотеку на селе.

«Льготная ипотека, несомненно, будет стимулом для строительства домов в селах, весь вопрос в том, будет ли этого достаточно для развития этих территорий. Урбанизация и желание людей жить в городе во многом объясняется большим выбором работы, наличием социальной, образовательной и развлекательной инфраструктур, — сказал Сиволапов. — Также необходимо понимать, о каких поселениях идет речь: подмосковных селах или территориях, удаленных от крупных городов. Ликвидность жилья, приобретаемого в ипотеку, также важная проблема. В случае дефолта по ипотечному кредиту в невостребованной локации могут возникнуть дополнительные риски для банков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Соколов заявил, что сельской ипотеке и развитию сельских территорий в России мешают такие проблемы, как неразвитость социальной и транспортной инфраструктуры, а также дисбаланс на рынке труда.

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