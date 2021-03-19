Лхаса, Китай, , 10:36 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 в Тибетском автономном районе, который расположен на западе Китая. Об этом 19 марта сообщает Китайский сейсмологический центр.

По данным центра, землетрясение произошло в районе города Нагчу, который находится на расстоянии около 250 км в северо-восточном направлении от административного центра района, города Лхаса.

Также указывается, что эпицентр подземных толчков располагался на территории уезда Биру, очаг землетрясения находился на глубине около 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 у берегов Соломоновых островов.