Казань, , 10:42 — REGNUM Строительные и ремонтные отходы были выявлены жителями Казани по улице 3-я Станционная. Казанские экологи выехали на место и обнаружили огромную свалку размером с футбольное поле. Экологическое обследование подтвердило нарушение природоохранного законодательства.

По данным Росреестра по РТ, данный участок находится в муниципальной собственности. Общая площадь территории, захламленной мусором, составила 5430 кв. метров, объемом 8150 куб. метров.

Экологи составили административный протокол в отношении юридического лица по ч. ч.1 ст.8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на территории Тукаевского района Татарии была обнаружена свалка медицинских отходов. В садовом товариществе «Иволга» за деревней Старые Ерыклы порядка двух месяцев лежали мешки с отработанными медицинскими изделиями. Очевидцы сообщали, что на месте найдены перчатки, маски, шприцы, халаты и банки с неизвестными растворами.

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