Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM Ростовская специальная школа-интернат № 41 в течение трёх лет лишала ребёнка-инвалида обедов, сообщает прокуратура Ростовской области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ребёнок по состоянию здоровья находился на домашнем обучении. Согласно законодательству, ему полагалось бесплатное двухразовое питание. Однако с 2017 года воспитанник ни разу не получил горячих обедов. Родителям также не были компенсированы расходы.

Прокуратура обратилась в суд и добилась взыскания денежных средств на питание ребёнка с момента начала обучения. В настоящее время нарушения устраняются под контролем надзорного ведомства.