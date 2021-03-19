* единстве" — запрещённая в России организация

Майкоп, , 10:30 — REGNUM В Адыгее разоблачена деятельность местного жителя по созданию в республике ячейки международного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации, сообщили 19 марта в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как установлено в ходе оперативных мероприятий, подозреваемый размещал в соцсети изображения с символикой запрещенной организации, а при общении с жителями республики всячески поддерживал это преступное сообщество и демонстрировал свою приверженность к нему.

Обвиняемый пропагандировал идеологию насилия и высказывался негативно об общепринятых моральных принципах, утверждая неповиновение закону и его представителям в лице правоохранительных органов. За совершенное преступление жителю Адыгеи грозит до шести лет лишения свободы.

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