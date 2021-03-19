Москва, , 10:30 — REGNUM Заявление гендиректора ретейлера «Лента» Владимира Сорокина о рисках из-за госрегулирования цен в своём телеграм-канале иронично прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский:

Гипермаркет «Лента» Brateevsky

«Желание государства не допустить дальнейшего роста цен на социально значимые продукты может привести к убыткам крупнейших российских ретейлеров, считает наш визави. Урожай прошлогодний, издержки по его сбору — тоже, внутренних факторов для кратного повышения цен нет, а госрегулирование приведёт к убыткам. Как такое может быть? И ладно бы к убыткам производителей, так нет же — сетей, которые держат наценку от 30 до 200%, сохраняют плату за полку и пресловутые ретробонусы».

Поскольку в своём интервью Владимир Сорокин также заявил, что прибыль ретейлеров — невелика, что у публичных компаний она составляет от 1,6 до 3,6% от выручки, а значит, уровень демпфирования не очень большой, Кричевский сделал замечание:

«Когда к вам придут налоговики и прочие проверяющие, первым делом они обратят внимание на ваши коммерческие, административные, хозяйственные расходы. И попросят оправдать каждый договор, заодно проверив на разрыв по НДС и налоговую дисциплину контрагентов».

Напомним, заявление о том, что желание государства не допустить дальнейшего роста цен на социально значимые продукты может привести к убыткам крупнейших российских ретейлеров, гендиректор сети «Лента» Владимир Сорокин сделал в интервью РБК.