Тюмень, , 10:30 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил за продление государственной программы льготной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Льготная ипотека позитивно повлияла на экономику и социальную сферу Тюменской области, считает Александр Моор. Более чем на треть увеличилось количество выданных ипотечных кредитов в регионе в 2020 году.

«Программа льготной ипотеки не только помогла поддержать строительную отрасль, но и заметно простимулировала её в период, когда многие сектора экономики только теряли. А что такое стройка? Это рабочие места в самой отрасли и смежных секторах, это живые налоговые платежи в бюджеты всех уровней», — объяснил Александр Моор.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых в России действует до 1 июля 2021 года. На данный момент в правительстве России обсуждается вопрос о целесообразности её продления. Специалисты отмечают, что льготная ипотека подстегнула спрос на жилую недвижимость, что повлекло за собой повышение стоимости квадратного метра.

Александр Моор возражает противникам продления программы тем, что есть объективные факторы: в 2020 году увеличилась стоимость строительных материалов, транспортировки, появились дополнительные траты, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что в Тюменской области, как и по всей России, более 90% всех кредитов на квартиры взяты для приобретение квартир в новостройках.

«Государственная программа даёт возможность большему числу семей купить новое жилье и при этом стимулирует важнейшую отрасль экономики, то общий итог такой программы однозначно нужно считать успешным», — подытожил тюменский губернатор.

Напомним, ранее за продление государственной программы льготной ипотеки выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. На его взгляд, из-за низких доходов населения в ряде регионов России нужно стремиться к понижению процентной ставки не до 6,5%, а до 3%.

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