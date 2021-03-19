Москва, , 10:29 — REGNUM Следствие по уголовному делу о хищении у «Аэрофлота» более 250 млн рублей завершено, материалы направлены в Гагаринский районный суд Москвы суд для рассмотрения по существу. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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На скамье подсудимых окажутся заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров и бывший начальник отдела взаимодействия с органами госвласти Татьяна Давыдова. Также ответить перед правосудием придётся и другим фигурантам дела — адвокатам Александру Сливко и Дине Кибец. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

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По версии следствия, Александров совершал хищения в 2016 и 2017 годах, решая хозяйственные вопросы компании «Аэрофлот». Из материалов дела следует, что он организовал заключение с адвокатами Сливко и Кибец четырёх договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в судах, однако этим уже занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании и необходимости в адвокатах не было.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова было возбуждено осенью 2018 года. Его обвинили в хищении крупной суммы денег у авиакомпании в размере 250 млн рублей.

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