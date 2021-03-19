Москва, , 10:29 — REGNUM Минсельхоз РФ озвучил предложения о заключении с химическими компаниями соглашений о снижении цен на минеральные удобрения. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) полагают, что в первую очередь это не понравится тем сельхозпроизводителям, которые закупили удобрения вовремя.

Минсельхоз РФ во вторник опубликовал проект постановления о заключении с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении и поддержании цен на их продукцию. По мнению Минсельхоза, договоренности могут действовать до 1 июля.

«Что касается инициативы специалистов министерства сельского хозяйства РФ, то, по мнению РАПУ, она может быть направлена на создание для ряда сельхозтоваропроизводителей дополнительных необоснованных выгод с целью дальнейшего роста их маржинальности за счет финансовых потерь производителей минеральных удобрений и фактическое закрепление нерыночного режима перекрестного субсидирования одной отрасли другой», — считают в ассоциации.

Но важно понимать, что данные предложения фактически поддерживают только тех сельхозпроизводителей, которые не закупили нужный им объем минеральных удобрений заблаговременно. Ассоциация отмечает, что подавляющее большинство российских сельхозпроизводителей имеют необходимые средства для приобретения минеральных удобрений по рыночным ценам.

Данная инициатива «носит дискриминационный характер не только по отношению к производителям минеральных удобрений, но и к тем аграриям, которые заблаговременно приобрели минеральные удобрения, снижая их конкурентоспособность перед сельхозтоваропроизводителями, для которых специалисты министерства сельского хозяйства РФ предлагают снизить цены. Это прямо противоречит и букве, и духу антимонопольного законодательства», — говорится в заявлении РАПУ.

Ассоциация также полагает, что «идея более масштабного субсидирования АПК путем принудительно снижения цен на минеральные удобрения фактически означает поддержку одной экспортно-ориентированной отрасли за счет другой».

По мнению РАПУ предложения Минсельхоза содержат и риски более глобального характера. К примеру, фиксация цен на сырьевые и промежуточные ресурсы (в том числе и минеральные удобрения), в отличие от фиксации цен на конечные продукты питания, может быть привести к торговым расследованиям и введению заградительных пошлин на продукцию российского сельского хозяйства в некоторых зарубежных странах.

Предложения Минсельхоза также противоречат глобальным целям, стоящим перед АПК. Планируемый рост потребления минеральных удобрений на внутреннем рынке должен быть обеспечен соответствующим развитием отрасли минеральных удобрений, наращиванием мощностей, расширением ассортимента выпускаемой продукции. А искусственное ограничение цен на удобрения помешает запуску нового инвестиционного цикла в удобренческой отрасли.

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