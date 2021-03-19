Москва, , 10:31 — REGNUM Актер Центрального академического театра российской армии, заслуженный артист России Виталий Стремовский умер в возрасте 74 лет после заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 19 марта сообщил сын актера — Илья Стремовский.

«К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

При этом сын покойного уточнил, что он сообщит дату и место прощания с Виталием Стремовским позднее.

Отметим, Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве и окончил школу-студию МХАТ. В 1972 году стал работать в Театре Советской армии (с 1993 года — Театр Российской армии). Также в 1986 году получил режиссерское образование в театральном училище имени Щукина, после чего поставил в театре, в котором он служил, ряд спектаклей, среди которых «Схватка», «Старый холостяк и распутники» и «Марио и фокусник».