Челябинск, , 10:28 — REGNUM В Челябинске посетители одного из торговых центров смогут поставить прививку от COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.

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Такая возможность будет в торговом городе «Алмаз». Здесь 20 марта будет работать бригада медиков из «Областной клинической больницы № 2». Вакцинация пройдёт бесплатно.

С собой гражданам нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой посетителей осмотрит врач. Также им измерят сатурацию, температуру и артериальное давление.